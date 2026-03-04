'Cú hích' cho sự tăng trưởng của VietinBank

Chuyển đổi số giúp VietinBank rút ngắn thời gian giải ngân xuống còn 5-10 phút, tỷ lệ giải ngân online đạt trên 90%, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong hai năm qua, VietinBank triển khai chương trình chuyển đổi số X01 với bốn trụ cột: số hóa, dữ liệu, công nghệ, con người và tổ chức. Những giải pháp được triển khai đồng bộ đã đem đến thay đổi cốt lõi trong toàn ngân hàng.

Nếu năm 2024 là giai đoạn đặt nền móng, thì năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc với hơn 90 sáng kiến chuyển đổi số được triển khai, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, năng suất lao động và thúc đẩy chuyển dịch kênh.

Nhiều sản phẩm số được triển khai như: hành trình vay sản xuất kinh doanh online cho khách hàng cá nhân, giải ngân và bảo lãnh trực tuyến cho doanh nghiệp, eKYC, vay tiêu dùng online, đăng ký vay mua nhà, đầu tư gia sản (Wealth), Click to Pay, digiGOLD... Tỷ lệ giải ngân online đạt trên 90%, thời gian xử lý rút ngắn còn 5-10 phút, thay vì hàng giờ như trước.

VietinBank đạt giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2025. Ảnh: VietinBank

Năm 2025, ngân hàng thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI), tạo đầu mối thống nhất trong quản trị và khai thác dữ liệu. Hơn 50 sáng kiến ứng dụng AI và Machine Learning được đưa vào vận hành trong nhiều lĩnh vực, từ dự báo nhu cầu, gợi ý sản phẩm, nhận diện nguy cơ rời bỏ của khách hàng đến cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

VietinBank cũng ứng dụng AI trong quản trị nội bộ với VietinBank Genie - "trợ lý ảo" hỗ trợ trả lời 15.000 câu hỏi mỗi ngày, giúp rút ngắn tới 95% thời gian tra cứu văn bản. Các ứng dụng công nghệ cũng được triển khai trong nhiều tác vụ, hoạt động nội bộ nhằm đem đến trải nghiệm tiện ích, tối ưu cho cán bộ nhân viên.

Ở trụ cột công nghệ, ngân hàng tập trung đẩy mạnh nền tảng công nghệ, tăng cường ứng dụng Cloud, tối ưu hệ thống Core Banking, triển khai các hệ thống quản trị công nghệ thông tin tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, an ninh và an toàn hệ thống.

Song song với đầu tư công nghệ, VietinBank tăng cường đào tạo kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo, Agile, và năng lực ứng dụng AI cho cán bộ nhân , đồng thời xây dựng văn hóa "số". Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi, đến năm 2025, VietinBank đã tăng 250% nhân sự công nghệ, thu hút chuyên gia AI, dữ liệu, học máy, Cloud... Văn hóa đổi mới sáng tạo cũng được lan tỏa mạnh mẽ với sự đồng hành của hàng trăm Đại sứ chuyển đổi trên toàn hệ thống và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn. Tại VietinBank, chuyển đổi số được xác định không phải một giai đoạn, mà là cách thức vận hành mới trong kỷ nguyên số.

VietinBank vinh danh các Chi nhánh dẫn đầu về Chuyển đổi số 2025. Ảnh: VietinBank

Bước sang năm 2026, VietinBank đánh dấu giai đoạn "hòa nhịp", đặt mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành "DNA" của tổ chức, chuyển dịch từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số. Ngân hàng dự kiến cơ bản hoàn tất 108 sáng kiến trong chương trình chuyển đổi, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, VietinBank tiếp tục phát triển các sáng kiến mới, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, nhằm tạo nguồn sáng kiến liên tục cho hành trình chuyển đổi số bền vững và dài hạn.

Minh Ngọc