Cú gạt 'sai một li đi cả dặm' ở Tournament of Champions 2023

MỹCameron Young ban đầu gạt cách hố 15 khoảng 17 mét nhưng sau khi anh ra tay, bóng cách mục tiêu gần 46 mét, tại vòng 2 giải tân niên của PGA Tour ngày 8/1.

Hố 15 loại par5, dài 527 yard. Sau hai cú, Young vào green với cơ hội eagle trong cú gạt đầu.

Sau khi đọc địa hình, tính hướng và điểm ngoặt, anh nhắm chếch sang phải để bóng, sau đoạn ngắn, sẽ đổ về lỗ. Dù vậy, Young khá mạnh tay, khiến bóng vượt khúc cua dự kiến. Nó vẫn đổ như tính toán của Young nhưng không vào nơi anh muốn mà dần lăn qua rìa green, rồi lao xuống fairway và dừng cách cờ gần 46 mét.

Từ vị trí đó, Young câu bóng lên. Nó vào green song lại giật ra ngoài và ngược về gần vị trí cũ. Sau cú thứ năm, anh mới có thể ghi bogey hố 15 bằng cú gạt cách 1,8 mét. Cả vòng 2, Young đánh 69 gậy, trong đó ghi ba bogey và bảy birdie. Với kết quả này, Young đứng T25 với điểm -10, còn đỉnh bảng vẫn thuộc về Collin Morikawa, ở mức -24.

Young 25 tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2019, mùa rồi mới vào PGA Tour, nhưng ẵm giải "tân binh xuất sắc".

Tournament of Champions 2023, với quỹ thưởng 15 triệu USD, diễn ra ở sân Plantation par73 trên đảo Kapalua như thông lệ từ 1999. Giải này, PGA Tour tổ chức trong tuần đầu mỗi năm, bắt đầu từ 1953 và chỉ dành cho các nhà vô địch năm hành chính trước đó.

Tuy nhiên, từ 2023, danh sách đấu đông hơn trước đây do tổ chức chủ quản đấu trường golf Mỹ chọn thêm các cá nhân trong top 30 FedEx Cup mùa trước, khi nâng TOC thành sự kiện đặc biệt trước sự phát triển của LIV Golf với chiến thuật cạnh tranh "mạnh gạo bạo tiền".

Năm ngoái, Cameron Smith về nhất với điểm -34 trong khi mốc sâu nhất lịch sử giải ở mức -31 do Els xác định từ 2003. Và như thế, Smith trở thành kỷ lục gia về điểm chung cuộc so với par sân trên PGA Tour. Sau TOC, Smith ẵm thêm The Players, major The Open và lên thứ hai thế giới. Nhưng đến cuối mùa, Smith mang tội "đào ngũ", bị PGA Tour cấm cửa trở lại vì bỏ sang LIV Golf do Saudi Arabia đầu tư.

