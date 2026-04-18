Cư dân Van Phuc City hưởng trọn tiện ích bệnh viện, trường học quốc tế

TP HCMViệc tích hợp bệnh viện hơn 1.500 tỷ đồng và trường học quốc tế trong nội khu giúp cư dân Van Phuc City rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng sống.

Áp lực giao thông là một trong những thách thức lớn tại các đô thị. Theo số liệu công bố tại họp báo kinh tế - xã hội TP HCM tháng 12/2025, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vận tốc lưu thông trung bình chỉ đạt khoảng 34,9 km/h.

Thành phố cũng ghi nhận 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm thuộc nhóm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các trục cửa ngõ. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu lựa chọn nơi ở gắn liền với hệ tiện ích thiết yếu trong bán kính gần, thay vì phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài khu dân cư.

Tại Van Phuc City, việc đưa bệnh viện vào ngay trung tâm khu đô thị giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận dịch vụ y tế. Yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong các tình huống cần xử lý nhanh.

Bệnh viện quốc tế Vạn Phúc City. Ảnh: VPG

Bệnh viện quốc tế Van Phuc City có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, tích hợp 14 chuyên khoa cùng hệ thống thiết bị nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ. Sự hiện diện của Bệnh viện ngay tại trung tâm khu đô thị được xem là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cho cư dân khi không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh định kỳ mà còn góp phần hình thành lớp bảo vệ sức khỏe chủ động.

"Thay vì phải đối mặt với nỗi lo tắc đường hay những chuyến di chuyển xa trong các tình huống khẩn cấp, cư dân Van Phuc City sở hữu lợi thế thời điểm vàng để điều trị hiệu quả", đại diện Van Phuc Group chia sẻ.

Song song y tế, giáo dục là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nơi ở, đặc biệt với các gia đình trẻ. Theo Savills Vietnam, vị trí vẫn là yếu tố được người mua nhà tại Việt Nam ưu tiên, trong đó các tiện ích thiết yếu như trường học, ngày càng được quan tâm.

Tại Van Phuc City, hệ thống trường học như Emasi, Hugo House... hay các mô hình giáo dục song ngữ được bố trí ngay trong nội khu, giúp rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường xuống chỉ còn vài phút. Điều này không chỉ giảm áp lực đưa đón mà còn góp phần ổn định nhịp sinh hoạt gia đình, khi trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng.

Trường học quốc tế Emasi tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Theo OECD, việc học ngoại ngữ và tiếp xúc với các nền văn hóa khác giúp nâng cao năng lực nhận thức, tư duy linh hoạt và khả năng tương tác trong môi trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế từ sớm được xem là yếu tố hỗ trợ hình thành các kỹ năng này.

Dữ liệu từ JLL cũng cho thấy, các tiện ích nâng cao chất lượng sống ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định sức hút và khả năng cạnh tranh của dự án bất động sản. Những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, tích hợp đầy đủ tiện ích thường duy trì nhu cầu ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian. Nhận định này cũng phù hợp với World Bank khi cho rằng các yếu tố hạ tầng và tiện ích đô thị có thể được phản ánh trực tiếp vào giá trị bất động sản và chất lượng sống của cư dân.

Không gian ven sông tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, việc dành diện tích lớn để phát triển bệnh viện và trường học nội khu cho thấy xu hướng ưu tiên các tiện ích thiết yếu thay vì chỉ tập trung vào yếu tố cảnh quan hoặc thương mại. Điều này cũng góp phần định hình quy mô một khu đô thị.

Theo đơn vị phát triển Van Phuc City, các nhu cầu như chăm sóc sức khỏe và học tập được đáp ứng ngay tại nơi ở không chỉ giúp cư dân nâng cao chất lượng sống mà còn tác động đến quyết định an cư lâu dài cũng như giá trị tài sản.

