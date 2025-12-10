Cú bẻ lái gấp của xe ben khiến người đi xe máy thiệt mạng

MalaysiaXe máy chở hai người lao thẳng vào gầm xe ben đang rẽ ở nơi cấm rẽ khiến một người tử vong và một bị thương.

Xe ben rẽ ẩu khiến người đi xe máy thiệt mạng Video: Anaz. iDevice Repair

Một người đàn ông 60 tuổi tử vong và người vợ bị thương khi chiếc xe máy của họ đâm vào một chiếc xe ben đang rẽ trái phép trên đường Ipoh-Lumut, bang Perak, chiều 6/12.

Video cho thấy chiếc xe ben bật xi-nhan bên phải trước khi tắt đi và lập tức đang rẽ trái khi đã đi qua lối rẽ hợp lệ. Xe máy chở hai vợ chồng đang đi thẳng không kịp tránh, đâm thẳng vào hông xe ben.

Cảnh sát cho biết xe ben do tài xế 23 tuổi điều khiển. Người chồng tử vong tại chỗ trong khi người vợ bị gãy chân trái. Điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe ben không có giấy phép lái xe hợp lệ, trong khi phí đường bộ và bảo hiểm đều đã hết hạn.

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 41(1) của luật giao thông đường bộ Malaysia năm 1987 về tội lái xe bất cẩn dẫn đến tử vong, với mức án tối đa là 10 năm tù và tiền phạt lên tới 50.000 RM (12.000 USD) khi bị kết án.

Mỹ Anh (theo NST)