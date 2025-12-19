Cụ bà giả chết khi bị cháu ruột chích điện, cướp vàng

An GiangBà lão 75 tuổi nằm im giả chết khi bị cháu ruột Nguyễn Văn Thù chích điện, đè gối lên mặt để cướp tiền, vàng.

Ngày 19/12, Nguyễn Văn Thù, 39 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thù lúc bị cảnh sát hình sự bắt. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra, bà Thắm không có chồng con, sống một mình, bán vé số dạo tại địa phương. Khoảng một năm trước, bà bán mảnh đất được 50 triệu đồng, cho mỗi người cháu 5 triệu đồng. Số tiền còn lại bà mua 5 chỉ vàng 24K phòng thân.

Khoảng 1h50 ngày 11/12, bà Thắm đang ngủ trong nhà (cửa chỉ khép hờ) thì Thù lẻn vào dùng dao rạch mùng, đưa móc phơi đồ có gắn điện dí vào bàn tay làm bị thương nhẹ. Khi bị hắn dùng mền, gối đè lên mặt, bà cụ giả chết nằm im không cựa quậy.

Kẻ tấn công thấy bà Thắm không còn phản kháng nên lục soát trên người lấy 5 chỉ vàng 24K và 3 triệu đồng, sau đó rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó nhờ người thân trình báo công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương và các đơn vị có liên quan vào cuộc điều tra. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ổ điện nhà bà Thắm được kết nối trực tiếp từ nguồn điện 220V đang sử dụng. Kẻ tấn công dùng dây điện cắt từ quạt gió nối với ổ điện ngay đầu giường, để chế một công cụ chích điện.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện Thù, cháu ruột bà Thắm, có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tối 16/12, Thù bị trinh sát hình sự bắt khi đang trốn ở nhà trọ tại phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra.

An Minh