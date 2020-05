Cụ bà 96 tuổi thi ca hát

AnhNora Barton - thí sinh 96 tuổi mắc bệnh Alzheimer - chinh phục giám khảo chương trình Britain's Got Talent với tiết mục hát.

Bà Nora Barton là thí sinh nổi bật của vòng thi audition phát ngày 2/5, với ca khúc The loveliest night of the year. Con gái bà - Pam Dimbleby - đệm piano cho mẹ. Bốn giám khảo cùng khán giả đứng dậy sau màn trình diễn của bà. Giám khảo David Walliams nói: "Bác thật đặc biệt, bác tràn đầy năng lượng, rạng rỡ và vui tươi ở tuổi 96". Còn Simon Cowell nói: "Cháu không thích bà nhiều lắm đâu... Cháu yêu bà". Tất cả giám khảo đồng thuận để bà vào vòng trong.

Phần thi của bà Nora Barton Phần thi của bà Nora Barton. Video: ITV.

Bà Nora Barton đã nghỉ hưu và mắc bệnh Alzheimer, dù vậy, bà thường hát tại các viện dưỡng lão. Pam Dimbleby cho biết mẹ đam mê biểu diễn, yêu thích từng giây phút được hát cho mọi người. Pam Dimbleby động viên mẹ thi Britain's Got Talent để bà thực hiện giấc mơ đứng trên sân khấu lớn.

Nora Barton gây ấn tượng với khán giả qua phong cách trẻ trung. Ảnh: BGT.

Phần trình diễn của thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi được đông đảo khán giả chia sẻ trên Twitter, nhiều người cho biết cảm động, được truyền năng lượng tích cực từ phong thái trẻ trung, yêu đời của bà. Các khán giả viết: "Không còn từ nào để tả về bà ngoài 'đẹp'", "Bà thật thú vị, đầy sức hút trên sân khấu", "Cụ làm tôi nhớ bà ngoại đã qua đời của tôi", "Bà ấy làm tim tôi tan chảy"...

Vòng thi audition được ghi hình đầu năm, trước khi lệnh phong tỏa vì dịch ban hành ở Anh. Bốn giám khảo của chương trình năm nay gồm Simon Cowell, David Walliams, Amanda Holden và Alesha Dixon.

Như Anh (theo Metro)