Vua nào 7 tuổi lên ngôi, đưa Đại Việt phồn vinh?

Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý, trị vì Đại Việt gần 56 năm, là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử.

Dưới thời trị vì của ông, nước Việt phồn vinh, "dân được giàu đông". Ông rất quan tâm đến nông nghiệp – thủy lợi, đã cho đắp đê ở nhiều nơi. Thời trị vì của vị vua này còn nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên của Đại Việt (1075) và xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076)...

Về đối ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, vị vua này sai Lý Thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá tan quân Tống ở 3 châu Ung, Khâm, Liêm (đất Tống) và sông Như Nguyệt (đất Việt). Sau năm 1077, giữa Việt và Tống không còn cuộc chiến lớn nào. Trong khi đó các nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường gửi sứ sang cống.

Vị vua nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông.

