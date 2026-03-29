Vua Lý Thánh Tông tên thật là gì?

Ông là vị vua thứ ba của nhà Lý, là con trưởng của Lý Thái Tông, mẹ là Kim Thiên thái hậu Mai Thị.

Không chỉ nổi tiếng là một minh quân có nhiều đức độ trong lịch sử Việt Nam, ông còn là một nhà quân sự lỗi lạc. Khi chưa lên ngôi, ông đã nhiều lần cầm quân đi dẹp loạn, bảo vệ biên cương và lập nhiều chiến công.

Sau khi Lý Thái Tông băng hà năm 1054, Lý Thánh Tông lên ngôi, tiếp tục ổn định tình hình trong nước và chú trọng mở rộng cương thổ. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Lý Thánh Tông đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khoan giảm hình phạt, đồng thời bảo trợ Phật giáo và Nho giáo. Ông còn xây dựng quân đội Đại Việt hùng mạnh, thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn với Đại Tống và mở đất về ba châu Địa Lý, Mã Linh, Bố Chính (nay là một phần thuộc Quảng Bình) sau thắng lợi trong cuộc chiến tranh Việt - Chiêm (1069).

Sử thần đời Hậu Lê Ngô Sĩ Liên viết về Lý Thánh Tông: 'Vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt'.

Thời đại của cha ông là Lý Thái Tông, ông và con ông là Lý Nhân Tông được xem là thời thịnh vượng của Nhà Lý với tên gọi là Bách niên Thịnh thế.

