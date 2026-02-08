Trong 18 đời Vua Hùng, đây là vị vua duy nhất lên ngôi nhờ thi cử, ông là Hùng Vương thứ 7, hiệu Hùng Chiêu Vương.

Sau khi Hùng Vương thứ 6 phá được giặc Ân, nhân quốc gia vô sự, vua muốn truyền ngôi cho con, bèn triệu 22 vị quan lang lại mà phán rằng: Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta vừa ý, cuối năm nay mang trân cam mỹ vị đến để tiến cúng tiên vương cho ta được tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi.

Các Vương tử đều đua nhau đi tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn dưới bể, nhiều không sao kể xiết. Duy có vị công tử thứ 18, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay xở nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an. Một đêm kia, được thần báo mộng đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình trời đất rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ.

Đến kỳ, Hùng vương vui vẻ truyền các con bày vật tiến lên. Vua nếm thử hai món bánh hình vuông và tròn, thấy ngon miệng không chán, hơn hẳn các thức của các con khác. Hùng Vương bèn truyền ngôi cho công tử thứ 18. Người đó là ai?

Crossword: Vua Hùng nào duy nhất lên ngôi nhờ thi tuyển?

>> Hai vua Việt nào lấy chung một hoàng hậu?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi