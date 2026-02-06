Cuộc đại chiến giữa Tôn Ngộ Không và vị thần này diễn ra ác liệt, giao đấu 300 hiệp nhưng vẫn không thể phân định thắng bại.

Trong Tây Du Ký, Ngọc Đế từng huy động 10 vạn thiên binh, thiên tướng xuống trần hàng phục Tôn Ngộ Không nhưng đều bất lực. Những cao thủ hàng đầu của Thiên giới như Tứ Đại Thiên Vương, Lý Tịnh, Tam Thái Tử Na Tra đều sở hữu pháp lực mạnh mẽ nhưng cũng không thể trụ vững trước uy lực của gậy Như Ý trong tay Ngộ Không.

Chỉ khi vị thần này xuất hiện thì Tôn Ngộ Không mới khốn đốn và trận chiến "long trời lở đất" thực sự mới bùng nổ. Cả hai đều có 72 phép thần thông biến hóa, đều có những thần binh trong tay.

Sau một ngày kịch chiến, Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân dùng Kim Cang Trác đánh lén, lại bị Hao Thiên Khuyển cắn trúng, nên mới thất bại và bị bắt sống.

Vậy vị thần đang được nhắc đến là ai?

Crossword: Vị thần nào có sức mạnh ngang Tôn Ngộ Không?

