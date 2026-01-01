Người giàu nhất Đông Nam Á hiện nay là tỷ phú Prajogo Pangestu với khối tài sản đạt 44,1 tỷ USD, ông là người nước nào?

Ông Prajogo Pangestu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng. Ông bắt đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes từ năm 2017, với tài sản ước tính tại thời điểm đó ghi nhận khoảng 1,8 tỷ USD. Và 4 người giàu nhất Đông Nam Á đều là tỷ phú của quốc gia này. Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,7 tỷ USD (tính đến ngày 8/11/2025).

Vậy quốc gia nào đang được nhắc đến?

Crossword: Tỷ phú nước nào có hơn 44 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á?

