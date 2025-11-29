Triều đại nào từng bị chia cắt bởi nhà Mạc?

Đây là một triều đại phong kiến Việt Nam tồn tại sau thời Bắc thuộc lần 4 và đồng thời với nhà Mạc, nhà Tây Sơn, trước Nhà Nguyễn.

Năm 1527, Mạc Đăng Dung sau khi dẹp các bè phái trong cung đình đã ép vua của triều đại này nhường ngôi. Nhà Mạc thực sự nắm toàn bộ quyền lực trong 6 năm.

Từ năm 1533, được sự phò tá của cự thần Nguyễn Kim, triều đại này lấy lại được chính quyền, bắt đầu giai đoạn mới. Lúc này, nhà Mạc vẫn có quyền lực từ Ninh Bình trở ra và triều đại này nắm giữ từ Thanh Hóa trở vào. Việc này diễn ra đến năm 1592 và lịch sử gọi là thời kỳ Nam - Bắc triều.

Vậy triều đại nào đang được nhắc đến.

Gợi ý: Nhà Hậu Lê do Lê Lợi lập ra, tồn tại hơn 350 năm và là triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam.

