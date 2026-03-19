Triều đại này (544 – 602) gắn liền với quốc hiệu Vạn Xuân, tổng cộng ba đời vua, trong đó có hai vua họ Lý và một vua họ Triệu.

Đầu năm Giáp Tý 544, Lý Bí nhân thắng quân địch, tự xưng là Nam Việt Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân. Lý Nam Đế đánh dấu mở đầu kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập của các bộ lạc Bách Việt.

Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Việt Vương lấy lại được nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Biên.

Năm 557, Lý Phật Tử (cháu họ Lý Nam Đế) đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương. Lý Phật Tử liệu không thắng được bèn xin giảng hòa xin ăn thề. Sau học kế của Triệu Đà, cho con trai là Nhã Lang, xin lấy con gái của Triệu Việt Vương là Cảo Nương. Việt Vương bằng lòng, nên hai nhà kết thành thông gia.

Sau một thời gian ở rể, Nhã Lang biết được bí mật về quân sự của Triệu Việt Vương, báo lại cho Lý Phật Tử. Phật Tử mang quân đánh úp Việt Vương. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha rồi nhảy xuống biển tự vẫn.

Lý Phật Tử lên làm vua, đóng đô ở Phong Châu. Vì ông cũng xưng là Lý Nam Đế, nên đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế để phân biệt với Lý Bí.

Crossword: Triều đại nào nước ta có hai vua họ Lý, một vua họ Triệu?

