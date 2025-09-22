Triều đại nào ban hành nhiều bộ luật nhất sử Việt?

Trong thời gian trị vì đất nước, với mục đích xây dựng nền pháp luật quy chuẩn, Triều đại này đã cho ban hành nhiều bộ luật.

Trong số các luật này thì Quốc triều hình luật (còn gọi Luật Hồng Đức) là đỉnh cao của nền pháp luật phong kiến Việt Nam. Nước Đại Việt thời này đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, những điều đặc biệt nêu trên đã phần nào thể hiện được những đóng góp của triều đại này đối với lịch sử dân tộc.

Gợi ý: Đây là triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử dân tộc.

