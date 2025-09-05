Trạng nguyên nào từ chối lấy công chúa, trái ý vua Lê Thần Tông?

Ông khiến vua Lê Thần Tông phật ý khi kiên quyết từ chối lời ban hôn với công chúa, nhưng chính điều đó làm nên một nhân cách sáng ngời.

Ông là trạng nguyên thời Hậu Lê, được người đời kính trọng không chỉ bởi tài văn võ song toàn, mà còn bởi đức hạnh thanh cao, trung trực, liêm khiết. Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư", phải tới năm 1661, thời vua Lê Thần Tông, Đặng Công Chất, lúc đó đã gần tứ thập, mới đỗ Trạng nguyên.

Theo truyền thuyết, ông được gọi là Trạng Gióng vì quê hương ông gắn liền với làng Phù Đổng, lại nổi tiếng là bậc hiền tài kiêm văn võ, đức độ vẹn toàn, đã lấy địa danh Phù Đổng để gắn vào tên hiệu mà tôn xưng ông là Trạng Gióng.

Theo Thế phả thì sau khi đỗ Trạng nguyên, có khả năng lấy công chúa, nhưng ông Chất cố chối từ vì ở quê đã có vợ.

