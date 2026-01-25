Miền Trung có 11 tỉnh thành, trong đó, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất, vậy địa phương nào có diện tích nhỏ nhất?

Nếu xét theo miền, Miền Trung và Tây Nguyên có diện tích lớn nhất (hơn 150.396 km², tiếp theo là Miền Bắc (hơn 116.456 km²) và cuối cùng là Miền Nam (hơn 64.473 km²). Miền Trung cũng có 3 địa phương có diện tích lớn nhất cả nước lần lượt là Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Vậy bạn có biết tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất miền Trung không?

Địa phương này rộng 4.947 km², có năm danh hiệu UNESCO ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những địa phương có di sản hát bài chòi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Gợi ý: Địa phương này từng là kinh đô của Việt Nam dưới triều Tây Sơn (1788–1801) và triều Nguyễn (1802–1945).

Crossword: Tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất miền Trung?

