Tỉnh này không chỉ nức tiếng xa gần với những chú gà chân to Đông Tảo, mà còn nổi tiếng với đặc sản Nhãn Lồng hay Thủ phủ bánh cáy.

Tỉnh này thuộc quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội. Sau sáp nhập, tỉnh là địa phương có diện tích nhỏ nhất cả nước (2.514,81 km²). Tỉnh cũng là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hiến, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, mang dấu ấn văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh này còn là vùng đất sản sinh ra nhiều danh sĩ, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng qua các thời kỳ như: Phạm Ngũ Lão, Đoàn Thị Điểm, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Quý Đôn...

Ẩm thực của tỉnh mang đậm hương vị đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều món đặc sản hấp dẫn từ bình dị, dân dã cho đến những món ngon công phu để "tiến vua". Nổi bật nhất là đặc sản nhãn lồng - loại trái cây xưa dùng để "tiến vua".

Một trong những sản vật "tiến vua" nức tiếng của tỉnh chính là gà Đông Tảo - giống gà quý hiếm và đặc hữu của xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, hiện đang được bảo tồn nguồn gen.

Dựa vào các yếu tố trên bạn có đoán ra được địa phương nào đang được nhắc đến chưa?

Gợi ý: Phố Hiến – trung tâm hành chính của tỉnh ngày nay, là một thương cảng cổ vang danh xứ Bắc ở thế kỷ XVI - XVII.

Crossword: Tỉnh nào là Quê hương gà Đông Tảo?

