Trước sáp nhập, Hà Nội là địa phương giáp với nhiều tỉnh, thành nhất cả nước với 8 tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay, một tỉnh khác mới là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành nhất. Đây cũng là nơi duy nhất cả nước giáp 7 tỉnh thành, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Hà Nội.

Theo dữ liệu Sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, tỉnh này có diện tích là 9.361 km² (xếp thứ 15); dân số là 4.022.638 người (xếp thứ 11); GRDP năm 2024 đạt 354.578.739 triệu VNĐ (xếp thứ 6); thu ngân sách năm 2024 đạt 48.297.426 triệu VNĐ (xếp thứ 11); thu nhập bình quân đạt 57,91 triệu VNĐ/năm (xếp thứ 17).

Gợi ý: Tỉnh này được sáp nhập từ 3 tỉnh, trong đó có Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Crossword: Tỉnh nào của Việt Nam giáp với 7 địa phương khác?

