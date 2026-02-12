Sau sáp nhập tỉnh này có diện tích có diện tích: 12.737 km², xếp thứ 9 cả nước và rộng nhất miền Nam.

Theo dữ liệu Sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, tỉnh này có diện tích: 12.737 km², xếp thứ 9; dân số: 4.576.125 người, xếp thứ 5; GRDP 2024: 724.610.700 triệu VNĐ, xếp thứ 4; thu ngân sách 2024: 101.400.000 triệu VNĐ, xếp thứ 4; thu nhập bình quân: 78,84 triệu VNĐ/năm, xếp thứ 4.

Tỉnh được xem là một cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Trong lịch sử, Nguyễn Hữu Cảnh là vị quan nhà Nguyễn có công khai khẩn đất hoang, lập ra dinh Phiên Trấn, đặt nền móng cho sự phát triển của vùng đất này ngày nay.

Gợi ý: Tỉnh này thuộc tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, còn được biết đến với tên Xứ Trấn Biên.

Crossword: Tỉnh nào có diện tích lớn nhất miền Nam?

