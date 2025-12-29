Thành phố nào đông dân nhất khu vực Đông Nam Á và thế giới?

Thành phố này đã vượt qua Tokyo để trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới, với dân số lên tới 42 triệu người.

Đây là thành phố lớn nhất của Indonesia, tọa lạc trên bờ Tây Bắc của đảo Java - hòn đảo có dân số đông nhất thế giới. Đây là thành phố đông dân nhất ở khu vực Đông Nam Á và là thủ phủ ngoại giao của khối ASEAN.

Theo báo cáo mới, Jakarta hiện là thành phố đông dân nhất thế giới với gần 42 triệu người, tiếp đó là thủ đô Dhaka của Bangladesh với gần 40 triệu người. Tokyo hiện xếp thứ ba với 33 triệu dân.

Gợi ý: Đây vừa là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Indonesia.

