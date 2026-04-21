Dòng họ này đứng thứ 3 (khoảng 8,9%) dân số Việt Nam, là một trong những dòng họ lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử.

Đây là dòng họ duy nhất có tới hai triều đại phong kiến trị vì, triều đại thứ nhất từ năm 980 đến 1009. Người sáng lập triều đại này trị vì nước Đại Cồ Việt trong 25 năm. Ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Khi còn thiếu thời ông làm quan cho nhà Đinh dưới thời Đinh Tiên Hoàng, đến chức Thập đạo tướng quân.

Triều đại thứ hai của dòng họ này tồn tại từ năm 1428 đến 1789. Vị vua sáng lập triều đại này là được coi là anh hùng, là lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh. Ông cũng là vị Hoàng đế huyền thoại của Đại Việt với tài năng quân sự, khả năng cai trị và lòng nhân ái đối với nhân dân.

Dựa trên các gợi ý trên bạn có biết dòng họ nào đang được nhắc đến không?

Crossword: Tại Việt Nam, dòng họ nào có hai triều đại phong kiến trị vì đất nước?

