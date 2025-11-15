Sông nội địa dài nhất miền Bắc, dài thứ hai Việt Nam?

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam có tổng chiều dài 586 km, vậy sông nào dài thứ 2 Việt Nam.

Đây là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng, đoạn sông ở Việt Nam dài 527 km (có tài liệu ghi 543 km), dài thứ hai Việt Nam và dài nhất miền Bắc. Sông chảy qua các tỉnh Tây Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ (phân chia huyện Thanh Thủy, Phú Thọ với Ba Vì, Hà Nội). Điểm cuối là ngã ba Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Sông này có lưu lượng nước lớn, cung cấp 31% lượng nước cho sông Hồng và là một nguồn tài nguyên thủy điện lớn cho ngành công nghiệp điện Việt Nam.

Gợi ý: Sông này còn gọi là sông Bờ hay Đà Giang.

Crossword: Sông dài thứ 2 VN, dài nhất miền Bắc?

