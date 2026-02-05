Quốc gia duy nhất trên thế giới người dân không có họ?

Thay vào đó, tên của họ được đặt theo một công thức độc đáo phản ánh văn hóa, lịch sử và truyền thống của đất nước này.

Người dân nước này không có họ truyền thống (kiểu họ Nguyễn, Trần... ở Việt Nam) bởi cách đặt tên rất thú vị. Theo đó, họ đặt tên con cái theo một công thức định sẵn. Nó bao gồm phần tên đứa trẻ và phần sau được tạo thành bởi tên cha cộng với hậu tố 'dóttir' đối với con gái và 'son' đối với con trai.

Ví dụ cha là Gunnar có con gái là Hafdis thì tên đầy đủ của cô con gái là Hafdis Gunnarsdóttir (con gái của Gunnar). Nếu con trai là Thor thì tên đầy đủ là Thor Gunnarsson (con trai của Gunnar). Sau này, khi Thor lập gia đình và có con trai tên là Jón thì tên đầy đủ của nó là Jón Thorsson và cứ như vậy.

Cách đặt tên của quốc gia này khiến nhiều người tỏ ra thích thú với đội hình bóng đá của họ khi ra sân toàn cầu thủ có tên kết thúc bằng vần 'son'.

Gợi ý: Đây là một quốc đảo thuộc khu vực châu Âu.

