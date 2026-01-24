Quốc gia duy nhất Đông Nam Á có chữ trên quốc kỳ

Quốc kỳ của nước này hình chữ nhật và đặc biệt có dòng chữ Arab với ý nghĩa 'Luôn phục vụ dưới sự dẫn đường của Thượng Đế'.

Quốc gia này tuy có diện tích nhỏ bé nhưng giàu có và nổi bật ở khu vực Đông Nam Á. Quốc kỳ của nước này hình chữ nhật, chính giữa là quốc huy màu đỏ trên nền vàng với hai đường chéo màu đen và trắng, đi từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải. Đặc biệt, quốc kỳ nước này có dòng chữ Arab với ý nghĩa "Luôn phục vụ dưới sự dẫn đường của Thượng Đế".

Vậy bạn có biết quốc gia Đông Nam Á nào đang được nhắc đến không?

Gợi ý: Quốc gia này có diện tích nhỏ thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore.

Crossword: Quốc gia duy nhất Đông Nam Á trên quốc kỳ có chữ?

