Nước này có diện tích gần 2 triệu km2, rộng nhất Đông Nam Á, đây cũng là quốc gia đông dân nhất trong khu vực (hơn 270 triệu người).

Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng nhất Đông Nam Á và cũng là nơi có dân số dẫn đầu khu vực. Việt Nam xếp thứ 4 về diện tích trong khu vực Đông Nam Á. Nước này nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương, thường được gọi là "xứ sở vạn đảo". Hiện số đảo được công nhận là 17.508.

Quốc gia này cũng được xem là đảo quốc lớn nhất thế giới. Java là đảo lớn thứ 13 thế giới nhưng đông dân nhất với 135 triệu người. Thủ đô Jakarta, thành phố lớn nhất cả nước nằm ở phía Tây Bắc hòn đảo này, là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Vậy quốc gia nào đang được nhắc đến?

Crossword: Quốc gia Đông Nam Á nào rộng nhất khu vực?

