Phép thuật nào Tôn Ngộ Không chưa bao giờ sử dụng?

Tôn Ngộ Không được biết đến với 72 phép thần thông biến hóa, nhưng trong đó có một phép thuật mà Đại Thánh chưa bao giờ dùng đến.

Là một chiến thần phi thường, nổi tiếng với những trận chiến long trời lỡ đất và khiến không ít yêu ma quỷ quái khiếp sợ. Ngoài khả năng chiến đấu, Tôn Ngộ Không còn sở hữu nhiều phép thuật khác trong việc biến hình, lên trời, xuống biển hay thậm chí chữa bệnh cứu người... Nhưng có một phép thuật mà Đại Thánh chưa bao giờ dùng đến dù biết rất có lợi. Đó là phép thuật nào?

Gợi ý: Phép thuật này (có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ L) liên quan đến việc chế tạo các loại tiên dược quý giá.

>> Ai gỡ vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không sau khi thành phật?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi