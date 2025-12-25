Tên này vừa là một quốc gia, vừa là thành phố, đồng thời là tên thủ đô của đất nước có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á.

Đây là một quốc đảo nằm ở Đông Nam Á, nổi tiếng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại và văn hóa đa dạng. Đây cũng là một trong những quốc gia phát triển nhất ở Châu Á, có nền kinh tế thị trường tự do và được coi là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Quốc gia này có bốn ngôn ngữ chính đang được sử dụng: tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Hoa và tiếng Tamil. Điều đặc biệt là người dân nơi đây thường nói từ hai thứ tiếng trở lên, phổ biến nhất là tiếng Anh và tiếng Hoa.

Crossword: Nước nào ở Đông Nam Á có thủ đô trùng với tên nước?

>> Quốc gia duy nhất Đông Nam Á có 2 thủ đô?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi