Nước Đông Nam Á duy nhất nào không giáp biển?

Dù có tới 4.000 hòn đảo nhưng đây là quốc gia nội lục địa duy nhất tại Đông Nam Á, địa hình chủ yếu là đồi núi.

Đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển, có đường biên giới giáp 5 nước. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây bắc giáp với Myanmar, phía đông giáp Việt Nam, phía nam giáp Campuchia, phía tây và tây nam giáp Thái Lan.

Dù không giáp biển nhưng phía nam nước này lại sở hữu một đặc điểm độc đáo được thiên nhiên ban tặng. Đó chính là quần đảo Si Phan Don trên sông Mekong, với hơn 4.000 đảo lớn nhỏ. Đây là tuyến giao thông đường thủy lớn, cung cấp nước cho thủy điện, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,...

Quốc gia nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Nước này được biết đến với tên gọi 'xứ sở triệu voi'.

Crossword: quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển?

