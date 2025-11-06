Ngọn núi nào cao nhất TP HCM hiện nay?

TP HCM trước khi sáp nhập chỉ có một ngọn núi duy nhất, cũng là thấp nhất cả nước, nhưng sau khi hợp nhất đã có thêm nhiều núi khác.

Trước đây, núi Giồng Chùa thật ra chỉ là một giồng đá cao hơn 10 mét nhưng được coi là ngọn núi cao nhất TP HCM. Núi nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, núi là một khối đá andezit, một loại macma nguồn gốc núi lửa, diện tích khoảng 3ha.

Sau sáp nhập, TP HCM đã có nhiều ngọn núi cao hơn 100 mét, trong đó ngọn núi cao nhất (cao 504 mét). Ngọn núi này nằm trong dãy Núi Dinh, cách trung tâm TP Vũng Tàu (cũ) khoảng 30 km. Đó là ngọn núi nào?

Crossword: Núi cao nhất TP HCM

