Mỹ nhân nào võ công tuyệt đỉnh, sáng lập ra phái Cổ Mộ?

Không chỉ xinh đẹp, mỹ nhân này còn có võ công thượng thừa và dễ dàng đánh bại Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái.

Trong thế giới võ lâm Kim Dung, Thiên hạ ngũ tuyệt được định ra gồm: Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Ngay cả người đứng đầu 'thiên hạ ngũ tuyệt' là Dương Trùng Vương cũng tự nhận thua kém mỹ nhân bí ẩn này một bậc. Mỹ nhân này vốn chỉ là nhân vật xuất hiện qua lời kể của Tiểu Long Nữ và Khâu Xử Cơ.

Tạo hình của Lâm Triều Anh trong phim.

Trong lần gặp gỡ Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ (đệ tử của Vương Trùng Dương) có nói về đại cao thủ này như sau: 'Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến'.

Mỹ nhân nào đang được nhắc đến.

Gợi ý: Bà họ Lâm, tên đầy đủ có 11 chữ cái, bà và Vương Trùng Dương có tình cảm nhưng không đến được với nhau.

