Khoa thi này nhà Trần chọn luôn hai trạng, Trần Quốc Lặc đỗ Kinh Trạng nguyên và Trương Xán đỗ Trại Trạng nguyên, cả hai đều là bậc tài danh.

Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, việc một kỳ thi xuất hiện hai Trạng nguyên là sự kiện vô cùng hiếm hoi. Thông thường, Trạng nguyên chỉ có một người, được xem là người đỗ đầu cao nhất cả nước, tượng trưng cho trí tuệ kiệt xuất.

Nhưng năm 1256 dưới thời Trần Thái Tông, có một khoa thi đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lấy hai Trạng nguyên, bao gồm Trần Quốc Lặc (Kinh Trạng nguyên) và Trương Xán (Trại Trạng nguyên). Và 10 năm sau, tức năm Bính Dần (1266) triều đình lại mở khoa thi lấy Kinh Trạng nguyên là Trần Cố và Trại Trạng nguyên là Bạch Liêu.

Vậy khoa thi nào lần đầu tiên trong lịch sử lấy 2 Trạng nguyên?

