Sau khi được Quan Vũ tha mạng trong trận đầu, Hoàng Trung quyết định trả ơn ở trận sau bằng cách bắn trúng một bộ phận trên giáp.

Khi Quan Vũ phi ngựa qua cầu treo, Hoàng Trung cố tình bắn trúng một bộ phận - vị trí không chí mạng, kích thước nhỏ hơn kích tiểu chi (đoạn nối nhỏ giữa lưỡi đao và cán của thanh họa kích). Hành động này của Hoàng Trung cho thấy ông là người có tinh thần hiệp nghĩa. Bên cạnh đó còn khẳng định Hoàng Trung là thần xạ số một trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Vậy bạn có biết Hoàng Trung đã bắn trúng bộ phần nào của Quan Vũ để báo ân không?

Crossword: Hoàng Trung bắn trúng bộ phận nào của Quan Vũ để báo ân?

