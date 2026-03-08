Hoàng hậu nào của triều Lý trở thành Quốc mẫu triều Trần?

Cuộc đời bà gắn liền với bước ngoặt chuyển giao quyền lực lớn trong lịch sử Đại Việt từ nhà Lý sang nhà Trần đầu thế kỷ XIII.

Bà là con gái của Trần Lý, em của Trần Thừa và Trần Tự Khánh. Năm 1209, khi triều Lý rối loạn vì loạn Quách Bốc, Thái tử Sảm (sau là Lý Huệ Tông) lánh nạn về nhà Trần Lý và kết hôn với bà. Sự kiện này mở đường cho họ Trần bước vào triều chính. Năm 1216, bà được phong làm Hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, sinh hai công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh (Lý Chiêu Hoàng).

Khi Lý Huệ Tông mắc bệnh, bà cùng Trần Thủ Độ sắp đặt cuộc chuyển giao ngôi báu: Lý Chiêu Hoàng lên ngôi (1224), rồi nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông (1225). Bà bị giáng làm Thiên Cực công chúa và lấy Trần Thủ Độ, trở thành người góp phần quyết định trong việc lập nên vương triều Trần

Dưới triều Trần, bà được phong Linh Từ Quốc Mẫu. Trong kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất (1257), bà chỉ huy việc sơ tán hoàng gia, bảo toàn lương thực, khí giới và điều động dân chúng thực hiện kế "vườn không nhà trống", góp phần quan trọng vào thắng lợi của Đại Việt.

