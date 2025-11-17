Dòng họ này có triều đại với nhiều chiến thắng rực rỡ, đánh tan quân Nguyên - Mông, sản sinh ra nhiều danh tướng tài đức vẹn toàn.

Cụm từ "Hào khí Đông A" miêu tả khí chất mạnh mẽ, oai hùng, hào sảng của nhân dân ta dưới thời triều đại của dòng họ này. Dòng họ này có lịch sử phát triển gần 5.000 năm, với tổ tiên di cư đến Việt Nam từ khoảng năm 227 TCN. Và từ những năm đầu tiên sau công nguyên, người của dòng họ đã có đóng góp to lớn trong lịch sử dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ đất nước. Bên cạnh đó, có một số danh thần của dòng họ này gắn liền với trang sử vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt, dòng họ này có dấu ấn mạnh mẽ trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

Gợi ý: Dòng họ này đông thứ 2 Việt Nam, chỉ xếp sau họ Nguyễn.

Crossword: Dòng họ nào đông thứ 2, có danh tướng 3 lần đánh bại giặc Nguyên - Mông?

