Dòng họ nào đầu tiên đặt nền móng tự chủ dân tộc sau Bắc thuộc?

Đây là một dòng họ người Việt xuất thân từ vùng Hồng Châu (nay thuộc Hải Dương), đã dựng nên chính quyền tự chủ đầu tiên của Việt Nam.

Theo sử liệu, dòng họ này vốn là hào tộc lớn ở Hồng Châu. Năm 905, khi nhà Đường suy yếu, người của dòng họ này đã chiếm phủ Tống Bình, tự xưng Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ và buộc nhà Đường phải thừa nhận. Đây là cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình đầu tiên giữa người Việt và chính quyền phương Bắc, đánh dấu kết thúc hơn một nghìn năm lệ thuộc.

Các học giả hiện đại xem dòng họ này là người mở đầu thời đại độc lập, tự chủ của Việt Nam, đặt nền cho các triều Dương, Ngô và Đinh sau này. Vậy dòng họ nào đang được nhắc đến?

