Người này khiến Tào Tháo tự tay đốt thuyền, lần duy nhất chịu rút lui trước kẻ địch đồng thời phá tan giấc mộng thống nhất thiên hạ của ông.

Theo Tam Quốc chí, danh tướng này là tổng chỉ huy liên quân Tôn - Lưu trong trận Xích Bích 208. Ông nhận định chính xác 4 điểm yếu chí mạng của Tào Tháo (hậu phương bất ổn, không quen thủy chiến, thời tiết bất lợi, binh sĩ phương Bắc dễ bệnh dịch). Nhờ chiến lược của danh tướng này và hỏa công Hoàng Cái, quân Tào đại bại, Tào Tháo phải tự tay đốt thuyền rút chạy - lần duy nhất ông chịu rút lui trước kẻ địch.

Danh tướng nào được nhắc đến?

Crossword: Danh tướng duy nhất nào buộc Tào Tháo rút quân tháo chạy?

>> Danh tướng nào của Tào Ngụy từng đánh bại Trương Phi?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi