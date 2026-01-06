Thường thì các con sông bắt nguồn từ suối trên núi nhưng tại Việt Nam có một dòng sông đặc biệt, bắt nguồn từ trung tâm thành phố Hà Nội.

Con sông này bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, rồi chảy về hướng Nam qua nhiều phường, xã trước khi hợp lưu với sông Nhuệ. Tổng chiều dài của sông khoảng 14 km. Đây cũng là một trong những dòng sông ít tôm cá nhất ở Việt Nam. Sông từng là phân lưu của sông Hồng, dẫn nước từ thượng lưu sang sông Nhuệ. Tuy nhiên, sau khi phần đầu nguồn bị lấp, sông giờ đây chủ yếu là nơi thoát nước thải của thành phố.

Gợi ý: Tên con sông này có 6 chữ cái và bắt đầu là chữ T.

Crossword: Con sông duy nhất nào ở Việt Nam bắt nguồn từ trung tâm thành phố?

