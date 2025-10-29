Dù đối mặt, thậm chí bị truy sát bởi hai nhân vật kiệt xuất thời Tam Quốc là Tôn Quyền và Tào Tháo nhưng người này vẫn chẳng quan tâm.

Theo đó, khoảng trước năm 200, lãnh chúa Đông Ngô là Tôn Sách, một người chủ trương Khổng giáo, muốn giết cao nhân này và truy sát ông bằng ngựa. Ông chỉ đi bộ, vẫn trốn thoát được bằng cách đi chậm thong thả.

Sau đó, ông đến thăm Tào Tháo, người trả trợ cấp cho ông để trình diễn phép thuật. Cao nhân này trình diễn nhiều phép kì lạ, mời toàn điện Tào Tháo dùng thức ăn và rượu, nhưng Tào Tháo sớm phát hiện ra người này đã gom hết tất cả cửa hàng rượu trong khu vực bằng phép thuật cho mục đích này.

Tào Tháo cố gắng tìm cách hành hình ông, nhưng ông đã tẩu thoát bằng cách đi xuyên tường thành. Sau đó, Tào Tháo và binh lính tìm mọi cách truy bắt ông nhưng đều thất bại và đành bỏ cuộc.

>> Hổ tướng nào của Đổng Trác đánh bại Tào Tháo và Tôn Kiên?

>> Thử giải những ô chữ khác

Crossword: Cao nhân nào từng trêu đùa Tôn Sách và Tào Tháo?

Hi