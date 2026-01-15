Ông được cho là Bảng nhãn đầu tiên của Đại Việt, đỗ khi 17 tuổi, ông cũng là thầy học của Thừa tướng Trần Quang Khải.

Ông là một nhà sử học đời nhà Trần, tác giả bộ 'Đại Việt sử ký', bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách này không còn nhưng nhờ nó mà sử gia Ngô Sĩ Liên đã dựa vào để soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư.

Ông được cho là Bảng nhãn đầu tiên của Đại Việt, đỗ khi 17 tuổi, cùng khoa thi với trạng nguyên Nguyễn Hiền và thám hoa Đặng Ma La. Theo ghi chép, ông làm quan qua 5 đời vua Trần gồm: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Lê.

Crossword: Ai phò tá 5 đời vua nhà Trần, là tác giả của 'Đại Việt sử ký'?

