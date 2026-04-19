Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng gần 56 năm, cũng là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử.

Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. Dưới thời trị vì của ông, nước Việt phồn vinh, "dân được giàu đông". Về đối ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, vị vua này sai Lý Thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá tan quân Tống ở 3 châu Ung, Khâm, Liêm (đất Tống) và sông Như Nguyệt (đất Việt). Sau năm 1077, giữa Việt và Tống không còn cuộc chiến lớn nào.

Tuy ở ngôi lâu năm, vị vua này không có con trai để nối dõi. Ông nhận nuôi một người cháu là Lý Dương Hoán rồi lập làm thái tử. Thời đại trị vị của ông cùng với ông nội là Lý Thái Tông và cha là Lý Thánh Tông được xem là thời thịnh vượng của Nhà Lý với tên gọi là Bách niên Thịnh thế.

Vị vua nào đang được nhắc đến?

Crossword: Ai là vua thứ tư nhà Lý, có thời gian trị vì lâu nhất sử Việt?

>> Dòng họ nào có từ thời Vua Hùng, lâu đời nhất Việt Nam?

