Ai là vợ của Nguyễn Trãi, nữ nhà giáo đầu tiên của Việt Nam?

Bà sở hữu tài đức vẹn toàn, được vua Lê Thái Tông trọng dụng, nhưng số phận gắn liền đến vụ án oan lớn nhất trong sử Việt.

Từ bé bà đã được đọc sách, tinh thông Tứ thư, Ngũ kinh, Nam y, Nam sử... Không chỉ thông minh, học rộng hiểu nhiều mà còn rất xinh đẹp. Sau đó, bà được tiến cung làm Lễ nghi học sĩ khi bà ngoài 20 tuổi. Bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được sử thần nhà Lê là Vũ Quỳnh khen là đã cảm hóa, thuyết phục vua Lê chăm chỉ đèn sách, lại giúp vua nhiều ý kiến để sửa trị nước.

Tên tuổi bà từ lâu đã gắn liền với vụ thảm án Lệ Chi Viên xảy ra vào năm Nhâm Tuất (1442), dẫn đến cái chết của vợ chồng bà và cái án tru di tam tộc cho dòng họ Nguyễn Trãi.

Gợi ý: Bà họ Nguyễn, tên đầy đủ có 11 chữ cái, bắt đầu là chữ N và kết thúc là chữ Ô.

