Ai là thủy tổ của triều đại nhà Trần trong sử Việt?

Đây là ông của Trần Thái Tông, người sáng lập triều đại nhà Trần; Ông khởi đầu sự nghiệp cai trị Đại Việt gần 200 năm của nhà Trần.

Ông là con trai Trần Hấp làm nghề đánh cá ở Hải Ấp (Thái Bình - Nam Định). Ông thuộc thế hệ thứ ba. Họ Trần giàu có và có thế lực trong vùng, bên dưới có nhiều thuộc hạ.

Năm 1209, loạn Quách Bốc nổ ra do Lý Cao Tông giết oan đại thần Phạm Bỉnh Di. Lúc này nhiều sứ quân đương thời không làm gì được thì ông cùng Tô Trung Từ đã đánh bại lực lượng này.

Sau khi ông mất, người con thứ của ông là Trần Tự Khánh thay ông cầm quân. Về sau, Trần Tự Khánh dẫn đại binh họ Trần kiểm soát triều Lý, được phong Thái úy, cùng đại ca Trần Thừa (sau được tôn là Trần Thái Tổ của nhà Trần) kiểm soát triều đình.

Sau này cháu nội của ông là Trần Cảnh lên ngôi, lập ra nhà Trần, truy tôn ông miếu hiệu Nguyên Tổ, thụy hiệu Chiêu vương. Đến đời Trần Anh Tông, ông mới được truy tôn thụy hiệu là Chiêu Hoàng đế.

