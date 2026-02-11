Ai là người nước ngoài duy nhất được Việt Nam phong anh hùng?

Ông là người Hy Lạp, từng là lính lê dương Pháp đã giác ngộ, gia nhập Việt Minh năm 1946 và chiến đấu dũng cảm vì độc lập Việt Nam.

Ông là người nước ngoài duy nhất được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự lựa chọn đầy nhân văn và tình yêu không biên giới dành cho Việt Nam.

Ngày 9/11/2010, ông Kostas Sarantidis được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam. Ông là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quí này.

Vậy bạn có biết ông Kostas Sarantidis có tên Việt Nam là gì không?

Gợi ý: Ông họ Nguyễn, tên đầy đủ có 12 chữ cái.

