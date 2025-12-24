Ai là hoàng đế đầu tiên của nước ta?

Ông trở thành hoàng đế đầu tiên của nước ta bởi đã lập một triều đình riêng, khẳng định chủ quyền độc lập, bền vững muôn đời của dân tộc ta. "Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người Việt tự xây dựng cho mình một cơ cấu nhà nước mới theo chế độ tập quyền trung ương", sách 54 vị hoàng đế Việt Nam viết. Nhà nước này tồn tại trong 58 năm, từ năm 544 đến năm 602, dưới sự trị vì của 3 vị vua.

Gợi ý: Quốc hiệu của nhà nước dưới thời vị vua này là Vạn Xuân.

Crossword: Ai hoàng đế đầu tiên của nước ta?

>> Ai là cha của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi