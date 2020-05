Courtois - khi niềm tin cứu rỗi

"Thủ môn có tâm lý vững vàng nhất thế giới ư? Tôi sẽ chọn chính mình", Thibaut Courtois nói như thế trong một video gần đây trên Instagram.

Trong đoạn video ấy, Courtois được hỏi đâu là những thủ môn giỏi nhất ở các hạng mục khác nhau. Về "cứu thua", anh chọn Jan Oblak của Atletico Madrid. Về "phân phối bóng", anh chọn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona. Nhưng đến hạng mục "tâm lý vững vàng", Courtois đã chọn chính anh.

Courtois nói: "Tôi đâu có biết tâm lý của những thủ môn khác như thế nào, nên tôi đành chọn mình vậy. Hơn nữa, sau những gì đã diễn ra trong suốt một năm rưỡi qua, nếu không có tâm lý vững vàng, có lẽ tôi đã không thể sống sót".

Có lẽ ai cũng sẽ đồng ý với nhận định ấy. Từ khi gia nhập Madrid từ Chelsea hai năm trước, thủ thành người Bỉ quả thực đã leo lên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Con tàu lượn ấy đã chạm tới điểm thấp nhất khi Real Madrid tiếp Club Bruges trên sân nhà tại Champions League vào tháng 10/2019. Anh bị thay ra sau hiệp 1 và bị chính các CĐV nhà la ó, khi để cho Bruges vươn lên dẫn 2-0.

Courtois đổ người sai trong tình huống Real nhận bàn thua đầu tiên trước Brugge hôm 1/10/2019 trên sân nhà Bernabeu. Ảnh: AP.

Người thay thế Courtois trong hiệp hai - Alphonse Areola - đã có nhiều pha cứu thua ấn tượng, và Real kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Trong phòng họp báo, HLV Zidane vẫn khẳng định ông thay thủ môn chỉ vì Courtois bị đau bao tử.

Nhưng sáng hôm sau, báo chí Tây Ban Nha không dành cho Courtois một sự cảm thông nào. "Sự nghiệp Courtois chạm đáy" là tít trên trang nhất của tờ AS. Marca thì giật tít: "Ác mộng cho Courtois". Và vì bộ phận y tế của Real Madrid không ra bất kỳ một thông cáo nào, các tin đồn cứ thế mà leo thang. OK Diario, một tờ báo online, thậm chí còn khẳng định: "Courtois bị chiệu trứng hồi hộp do thần kinh không vững".

Đã có nhiều ý kiến kêu gọi để Areloa làm thủ thành số một. Một vài ngày sau, có phóng viên hỏi Zidane: có bất công không khi Courtois bị huýt sáo bởi chính những CĐV nhà, ông đáp: "Bất công hay không thì đó cũng là việc đã rồi". Khi Real Madrid tiếp Granada ở trận tiếp theo tại La Liga, Areloa là cái tên trong đội hình xuất phát.

Tương lai của Courtois tại Real Madrid lúc ấy thật sự bị đe dọa.

Việc truyền thông và công chúng đổ hết trách nhiệm hai bàn thua trong hiệp 1 trận gặp Bruges lên đầu Courtois không phải là một điều gì quá ngạc nhiên. Trong quá khứ, ai bảo anh trót chơi quá hay trong màu áo đại kình địch Atletico Madrid làm chi? Và để có chỗ cho anh trong khung gỗ, Real đã đẩy đi thủ thành rất được các Madridista yêu mến là Keylor Navas. Trước khi thu dọn hành trang sang PSG, Navas là chốt chặn tuyệt vời trong ba chức vô địch Champions League liên tiếp. Khi chiếc máy fax khiến vụ trao đổi thủ môn giữa Navas và David de Gea của Man Utd đổ vỡ vào phút chót, thủ thành Costa Rica gạt lệ ở lại và cần mẫn cống hiến. Điều đó càng làm cho các CĐV Real thương anh hơn.

Cái đêm trước khi Courtois đến Bernabeu để ký hợp đồng, Navas nói với báo giới là anh sẵn sàng ở lại để cạnh tranh vị trí. "Tôi có muốn rời Madrid hay không ư? Câu trả lời sẽ tương tự với câu tôi có muốn chết hay không vậy", Navas nói.

Tân HLV Julen Lopetegui bèn đưa ra một giải pháp trung hòa: dùng Courtois và Navas ở hai mặt trận khác nhau: Courtois cho La Liga, và Navas cho Champions League. Nhưng cả hai đều chơi không tốt và Real chơi rất trầy trật. Tám trận đấu chính thức đầu tiên, Courtois chỉ hai lần giữ trắng lưới. Trận thứ tám của anh chính là thất bại 1-5 muối mặt trước Barcelona ở Camp Nou.

Thất bại 1-5 dưới tay Barca tại Camp Nou ngày 28/10/2018 là một trong những trận cầu đáng quên nhất của Courtois trong năm đầu anh chật vật hoà nhập ở Madrid. Ảnh: Reuters.

Thất bại ấy khiến Lopetegui bị sa thải. Người thay thế ông – Santiago Solari - quyết định đưa Courtois lên thành lựa chọn số một trên mọi đấu trường. Nhưng quá trình hòa nhập của Courtois vẫn rất chật vật. Các CĐV Real thật sự hết kiên nhẫn với Courtois khi anh để thua tới bốn bàn tại Bernabeu, khiến Real bị Ajax Amsterdam loại khỏi Champions League.

Và rồi Zidane trở lại để cứu mùa giải. Một trong những quyết định đầu tiên của ông là loại Courtois và đưa Navas trở lại khung gỗ. Trận tái xuất của Zidane, Navas đã cản phá thành công cú sút duy nhất của Celta Vigo suốt 90 phút, giúp Real có trận trắng lưới đầu tiên sau tám trận.

Nhưng từ đó đến hết mùa, Zidane đã thực hiện chính sách xoay vòng thủ môn. Ông thậm chí còn cho con trai Luca Zidane ra mắt La Liga. Chưa kịp lấy lại thiện cảm của các fan, Courtois còn gây họa khi trong một lần trả lời báo chí Bỉ, anh nói: "Tôi thấy mình là một trong những thủ môn tốt nhất thế giới, nhưng báo chí Tây Ban Nha rất muốn giết tôi chết".

Khi Navas đồng ý chuyển sang PSG hè năm ngoái, những người yêu mến thủ thành này càng có lý do để ghét Courtois hơn. Rồi Real để thua 0-3 trên sân PSG tại Champions League, kéo sau đó là cơn ác mộng trước Bruges như đã kể. Sự nghiệp Courtois chưa từng trải qua những tháng ngày tăm tối như thế, từ khi nổi lên ở tuổi 17 trong màu áo của Genk.

Trong cơn lũ chỉ trích ập xuống đầu Courtois, vẫn có những quan điểm bảo vệ, đừng về mặt chuyên môn. Conor O’Keefe, cựu thủ thành người Anh từng thi đấu ở cả Anh lẫn Tây Ban Nha, đưa ra những phân tích đáng giá: "Chơi bóng ở Tây Ban Nha là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với ở Anh. Bởi vì sẽ có ít hơn hẳn những tình huống rót bóng vào khu cấm. Đấy là một đấu trường khác hẳn, thủ môn phải liên tục thay đổi vị trí đứng tùy thuộc vào vị trí trái bóng. Tức là phải đổi hương liên tục, di chuyển liên tục và cần thời gian thích nghi. Với một thủ môn có ngoại hình cao lớn thì sự thích nghi này càng khó khăn, và cần phải thông cảm vì Courtois đã chơi ở Anh một thời gian dài trước khi trở lại".

Văn hóa ở Madrid cũng hoàn toàn khác biệt với những CLB mà Courtois từng khoác áo. O’Keefe nói: "Real thích cầm bóng, thống trị đối phương, nên thủ môn của họ thường có thời gian dài không làm gì cả. Vì vậy, thủ môn này cần một bộ kỹ năng khác, dựa trên sự chú ý, tập trung, giữ vị trí và luôn trong tư thế sẵn sàng. Về mặt kỹ thuật, Courtois có lẽ tốt hơn Navas. Nhưng nhờ sự tập trung tốt hơn và phong cách không được chính thống, Navas đã có những pha cứu thua quan trọng vào những thời điểm then chốt. Iker Casillas cũng thế. Ở Tây Ban Nha, người ta bảo thủ môn như thể là có hoa tay, tức là may mắn, tức là phải ở đúng chỗ vào đúng thời điểm".

Những điều chỉnh và nỗ lực của bản thân giúp Courtois tạo bước ngoặt cho sự nghiệp của anh tại Madrid, để rồi khẳng định vị thế số một trong khung gỗ. Ảnh: La Meuse / Photo News.

Nhưng rồi mọi thứ sau đó đã tốt dần lên với Courtois, nhờ vào việc anh điều chỉnh lại bộ kỹ năng của bản thân. Không cần báo chí chỉ ra, Courtois cũng biết là anh bị các tiền đạo "xâu kim" quá nhiều do bộ chân không phù hợp. Anh cũng biết đã có lúc, số bàn thua anh phải nhận (12) còn nhiều hơn số pha cứu thua (11), và anh cũng trải qua 234 ngày không giữ trắng lưới trận nào tại Bernabeu. Courtois biết để sống sót trước áp lực ngàn cân tại Real, anh phải thay đổi.

Và sự thay đổi ấy, trước khi tạo ra khác biệt, đã đẩy anh vào cơn ác mộng tại Bruges. Lúc ấy, anh vừa sút 2 kilogram trong vòng một tháng, dẫn đến cơn đau dạ dày ngay trong trận. Anh sút cân không phải vì stress hay căng thẳng mà bởi bị ngộ độc thức ăn, do anh vừa thuê một đầu bếp mới với mục tiêu kiểm soát triệt để mọi thứ mình nạp vào cơ thể, hòng cải thiện phong độ.

Sáng hôm diễn ra trận đấu với Bruges, anh đã thấy không khỏe. Mọi người bảo có thể anh bị viêm dạ dày. Nhưng anh vẫn muốn ra sân, vì đội nhà đang gặp khó khăn, nên không báo cơn đau của mình cho Zidane. Anh tin mình vẫn thi đấu tốt, nhưng thực tế trên sân đã chứng mình điều ngược lại. Sau cú sốc ấy, cả Courtois lẫn người đầu bếp kia đều rút ra bài học của bản thân. Và việc Zidane lẫn Ban lãnh đạo quyết định không truy cứu gì về lỗi "vô ý gây hậu quả" càng làm cho Courtois quyết tâm phải thành công.

Đợt hưu chiến nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia đã cho Courtois quãng thở. Và khi La Liga quay trở lại, Courtois cũng trở lại khung gỗ. Dù Real thua sốc 0-1 trên sân Mallorca, Courtois vẫn bảo toàn vị trí, và anh giữ trắng lưới chín trong 12 trận La Liga kế tiếp, trong đó có ba cuộc thư hùng quan trọng trước Atletico và Barca. Khi Courtois đến sân Valencia, anh có ba pha cứu thua xuất sắc giúp Real chỉ bị Valencia dẫn 1-0 đến những giây cuối cùng. Phút 90+5, Courtois bỏ khung thành lên tham gia một pha phạt góc. Cú bật cao đánh đầu của anh không hạ được thủ môn Valencia, nhưng tạo điều kiện để Benzema nhanh chân sút bồi gỡ hòa 1-1. Sau hôm ấy, các CĐV Real hoàn toàn nhìn Courtois với một ánh mắt khác.

Danh hiệu đầu tiên của Courtois đến vào tháng Giêng, với chiếc Siêu Cup Tây Ban Nha trên đất Saudi Arabia. Anh chơi tuyệt hay trong trận chung kết hòa không bàn thắng với Atletico, trước khi có hai pha cứu thua ở loạt sút luân lưu. Cũng trong tháng ấy, Courtois nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng của La Liga, khi đẩy 25 trong tổng cộng 28 pha dứt điểm mà anh đối mặt. Khi Real hạ Barca 2-0 trên sân nhà vào tháng Ba, Courtois cản hai pha dứt điểm cận thành của Messi và Arthur.

"Hôm nay Thibaut thật sự phi thường," Zidane nói sau trận El Clasico đó. "Nhưng không chỉ hôm nay, cậu ấy đã chơi rất tốt suốt một thời gian dài rồi. Với sự hiện diện của Thibaut trong khung gỗ, chúng tôi tự tin hơn".

Courtois cản phá pha dứt điểm trong thế đối mặt với Arthur, giúp Real hạ Barca 2-0 tại Bernabeu hôm 2/3/2020. Ảnh: AP.

Khi bóng đá phải ngưng lại vì nCoV 10 ngày sau đó, Courtois đang dẫn đầu trong cuộc đua giành Zamora - giải thủ môn hay nhất mùa, chỉ để lọt 16 bàn qua 24 trận, bất chấp khởi đầu trầy trật. Nếu giành được giải này, anh sẽ tiếp bước thần tượng Iker Casillas, thủ môn duy nhất của Madrid nhận Zamora kể từ 1992.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Instagram, khi được hỏi thủ môn nào không chiến giỏi nhất, anh cũng chọn chính bản thân. Courtois nói: "Bạn phải biết mình giỏi chỗ nào thì mới tự tin được. Và tự tin là yếu tố sống còn nếu muốn trở thành một thủ môn hàng đầu".

Giải La Liga của Tây Ban Nha đang tình cờ sở hữu ba thủ môn hay nhất thế giới. Mỗi người một vẻ. Nhưng khi Courtois nói anh là một trong vài thủ môn toàn diện nhất, không một ai có thể nói anh "chém gió". Sự tự tin quả thực đã kéo Courtois qua một khúc cua quan trọng của sự nghiệp, để anh giờ đây là lựa chọn tuyệt đối tin cậy của các Madridistas - những người từng ghẻ lạnh anh nay yêu anh.

Thuỷ Tiên tổng hợp