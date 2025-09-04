Coteccons nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Coteccons tập trung xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, phát triển nhân tài và nuôi dưỡng văn hóa, được vinh danh ngày 14/8.

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế thường niên, tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Năm nay, sự kiện mang chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ", ghi nhận những tổ chức xây dựng được môi trường làm việc dung hòa giữa các thế hệ, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững.

Tại sự kiện Coteccons nhận hai giải: Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best Companies to Work for in Asia) và Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất (Most Caring Company).

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: Coteccons

Theo đại diện doanh nghiệp, giải thưởng là kết quả của quá trình chuyển đổi văn hóa mà Coteccons thực hiện. Công ty hướng đến xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, nơi nhân sự được trao quyền, truyền cảm hứng và phát triển toàn diện.

Trong số 655 doanh nghiệp Việt Nam tham dự, chỉ 119 đơn vị được chọn. Công ty có các chỉ số khảo sát nội bộ tích cực, thể hiện niềm tin của nhân viên, sự phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban, tinh thần gắn bó và chia sẻ văn hóa chung. Giải thưởng được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí: văn hóa tổ chức (Core), trải nghiệm nhân viên (Self) và niềm tin đội nhóm (Group).

Coteccons theo đuổi chiến lược phát triển nhân sự toàn diện, tập trung vào ba yếu tố: tổ chức, nhân tài và văn hóa. Mô hình tổ chức "màu xanh ngọc" được thiết kế theo hướng tinh gọn, đề cao năng lực và cam kết thay vì phân cấp cứng nhắc. Công ty thúc đẩy kết nối giữa các thế hệ, đặc biệt là Gen Z và đội ngũ kỳ cựu, khuyến khích học hỏi lẫn nhau và phối hợp hiệu quả trong môi trường tôn trọng sự đa dạng.

Với định hướng trao quyền, Coteccons vận hành mô hình "Own It & PD Empowerment", trong đó các nhân sự chủ chốt như giám đốc dự án được trao quyền như CEO thu nhỏ, chịu trách nhiệm toàn diện từ tiến độ đến tài chính, từ chất lượng đến quản lý đội ngũ. Cách tiếp cận này thúc đẩy tinh thần làm chủ và khả năng ra quyết định độc lập trong từng dự án.

Công ty chú trọng phát triển kết nối nhân sự. Ảnh: Coteccons

Coteccons cũng chú trọng phát triển thế hệ kế thừa thông qua các chương trình huấn luyện, coaching và mentoring. Trong năm tài chính 2025, công ty ghi nhận 47.000 giờ đào tạo. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai học bổng cho con em công nhân tại 44 công trường và hợp tác với Đại học Quốc gia TP HCM triển khai chương trình thực tập chuyên sâu cho sinh viên.

Chiến lược Well-being được triển khai đồng thời, với hơn 41 triệu giờ làm việc an toàn và 13.000 giờ đào tạo an toàn lao động. Song song đó, công ty triển khai chuỗi hoạt động "The Happy Coteccons" với mong muốn gắn kết tinh thần và đảm bảo sức khỏe thể chất cho đội ngũ nhân viên. Nhờ chuỗi hoạt động này chỉ số hạnh phúc của nhân viên đạt trên 90%, góp phần đưa Coteccons nhận giải Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất.

Đại diện công ty cho biết, cú đúp giải thưởng lần này là minh chứng cho chiến lược nhân sự toàn diện của Coteccons. Công ty đề cao tính gắn kết đội ngũ, cấu trúc tổ chức trao quyền cho nhân tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo. Văn hóa OWN IT nâng cao trải nghiệm nhân viên, thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân trong hệ thống chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Coteccons hiện có hơn 3.200 nhân sự, độ tuổi trung bình 31 và thời gian gắn bó trên 6 năm - những con số cho thấy mức độ ổn định của nguồn lực, đồng thời thể hiện định hướng dài hạn trong quản trị con người. Doanh nghiệp không chỉ xây dựng hệ thống phúc lợi đồng đều, nuôi dưỡng tinh thần phát triển nghề nghiệp gắn với sự trưởng thành của tổ chức.

Theo bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang, Phó tổng giám đốc phụ trách khối vận hành, doanh nghiệp xây dựng không chỉ đo bằng kết quả kinh doanh, mà còn ở mức độ hài lòng và gắn bó của đội ngũ. Môi trường làm việc lành mạnh giúp mỗi người cảm thấy tự hào khi thuộc về tổ chức và sẵn sàng đóng góp giá trị lâu dài.

Chiến lược nhân sự đóng vai trò trung tâm trong định hướng phát triển của Coteccons, hướng tới vị thế doanh nghiệp xây dựng dẫn đầu, dựa trên nền tảng văn hóa bền vững và con người là trọng tâm.

(Nguồn: Coteccons)