Công viên nước Sun World Ha Long mở cửa đón khách trở lại dịp hè

Công viên nước Lốc Xoáy Sun World Ha Long tọa lạc tại đường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội tầm 2 - 2,5 tiếng di chuyển bằng ôtô. Công viên hoạt động vào các khung giờ 13h-17h thứ Hai đến thứ Sáu; riêng thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa 9h-17h.
Công viên có quy mô đầu tư hiện đại, được chia thành ba phân khu riêng biệt, quy tụ 11 hạng mục trò chơi dưới nước, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn nhẹ nhàng đến chinh phục cảm giác mạnh. Để trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên lựa chọn khung 9h hoặc sau 15h - thời điểm nhiệt độ dịu mát, thuận lợi cho cả người lớn tuổi và trẻ em tham gia vui chơi ngoài trời.
Phân khu cảm giác mạnh gồm loạt trò chơi mang tính thử thách cao như: Cưỡi rồng vượt thác - máng trượt uốn lượn liên tục, tạo cảm giác rơi tự do; Sóng thần - các đợt sóng nhân tạo khiến người chơi liên tục thay đổi trạng thái thăng bằng; hay Cơn bão nhiệt đới - tổ hợp máng trượt xoắn ốc cho phép trải nghiệm chuyển động 360 độ ở tốc độ cao. Ngoài ra, các trò chơi Cuồng phong lốc xoáy, Đảo hải tặc hay Tia chớp khổng lồ cũng thu hút lượng lớn du khách nhờ thiết kế đường trượt phức tạp với độ cao và dốc ấn tượng.
Bên cạnh khu vực cảm giác mạnh, hai phân khu còn lại dành riêng cho gia đình và trẻ nhỏ. Trong đó, Quốc đảo kỳ diệu với các mô hình đảo, cầu trượt mini, vòi phun nước cùng tiểu cảnh thân thiện cho trẻ em. Dòng sông lơ đãng là nơi cả gia đình nằm thư giãn trên phao, trôi theo dòng nước quanh công viên.
Ngoài các trò chơi dưới nước, du khách có thể trải nghiệm nhiều trò chơi trên cạn hiện đại trong tổ hợp Sun World Ha Long và ngắm nhìn không gian cảnh quan tại Công viên Rồng. Vé hiện được bán với mức giá 150.000 đồng mỗi người cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét.
Vào buổi tối, du khách có thể tiếp tục hành trình tại Bãi Cháy, khu vực Sun Elite City với khu chợ phong cách thương cảng Vui-Fest Ha Long, dự kiến khai trương vào ngày 25/4. Lấy cảm hứng từ hình ảnh thương cảng phồn vinh, Vui-Fest Ha Long tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất kỳ quan xưa, mở ra không gian giải trí hiện đại. Điểm nhấn là show 3D Mapping trình diễn nghệ thuật ánh sáng về vùng đất kỳ quan tại Ngọn Hải Đăng, đại tiệc pháo hoa trên vịnh mỗi ngày cùng chuỗi trải nghiệm ẩm thực - giải trí đến đêm khuya.
Hải My
Ảnh: Sun World Ha Long