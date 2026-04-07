Công viên nước Sun World Ha Long mở cửa đón khách trở lại dịp hè

Ngoài các trò chơi dưới nước, du khách có thể trải nghiệm nhiều trò chơi trên cạn hiện đại trong tổ hợp Sun World Ha Long và ngắm nhìn không gian cảnh quan tại Công viên Rồng. Vé hiện được bán với mức giá 150.000 đồng mỗi người cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét.