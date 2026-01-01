Công việc lương nửa triệu USD 'khó khả thi' tại OpenAI

OpenAI tuyển vị trí ngăn chặn rủi ro AI với mức lương 555.000 USD mỗi năm, nhưng được đánh giá là "nhiệm vụ gần như bất khả thi".

"Đây sẽ là công việc đầy áp lực, phải đối mặt với những thử thách khó khăn ngay lập tức", CEO OpenAI Sam Altman viết trên X cuối tháng trước khi nhắc đến vị trí "Head of Preparedness" (Trưởng bộ phận sẵn sàng ứng phó) mà công ty đang tuyển dụng.

Theo mô tả, đây là vị trí "đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ thế giới". Người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc phòng chống các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo đối với sức khỏe tâm thần con người, an ninh mạng và vũ khí sinh học. Đồng thời, người này cũng chịu trách nhiệm đánh giá và giảm thiểu mối đe dọa mới, cũng như "theo dõi và chuẩn bị cho các năng lực tiên tiến tạo ra những rủi ro mới gây thiệt hại nghiêm trọng".

Blog công ty cũng nêu, vị trí đòi hỏi khả năng đánh giá kỹ thuật chuyên sâu, giao tiếp rõ ràng và dẫn dắt công việc phức tạp trên nhiều lĩnh vực rủi ro. Bên cạnh khoản lương 550.000 USD mỗi năm, người ứng tuyển cũng nhận được cổ phần chào bán khi OpenAI IPO. Theo CNBC, sau các đợt huy động vốn gần nhất, công ty hiện được định giá khoảng 850-1.000 tỷ USD.

Guardian bình luận, công việc này tại OpenAI "thách thức đến mức siêu nhân cũng phải nín thở". Thực tế, vị trí này đã có một số người đảm nhận không chính thức, nhưng chỉ tại nhiệm trong thời gian ngắn.

Minh họa về công việc đảm bảo an toàn AI tại OpenAI. Ảnh: ChatGPT

GS Maura Grossman tại Trường Khoa học Máy tính của Đại học Waterloo (Mỹ) cũng đánh giá trên Business Insider rằng Head of Preparedness "gần như bất khả thi". Ông ví việc này "giống như ngăn một tảng đá đang lao xuống ngọn đồi", bởi ngoài đảm bảo an toàn, người đứng đầu còn phải "kìm hãm tốc độ hoặc ngăn chặn một số mục tiêu mà Altman muốn thực hiện trong tương lai".

OpenAI tìm kiếm người lãnh đạo mảng an toàn AI diễn ra trong bối cảnh chuyên gia đưa ra hàng loạt cảnh báo về rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Ngày 29/12/2025, Mustafa Suleyman, Giám đốc Microsoft AI, cho rằng cần sự quan tâm đúng mức trước những nguy cơ có thể gây ra cho nhân loại. "Thành thật mà nói, nếu bạn không cảm thấy sợ hãi lúc này, bạn chưa theo dõi đầy đủ các bước tiến của AI", Suleyman nói trong chương trình Today của BBC Radio 4.

Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng các công ty mải mê chạy đua tạo AI hiệu suất cao và nhiều tính năng mà quên đi sự an toàn, trong khi các chế tài quản lý ở các quốc gia còn hạn chế. Đầu tháng 12/2025, Demis Hassabis, nhà đồng sáng lập Google DeepMind, nói trí tuệ nhân tạo có thể "đi chệch hướng theo một cách nào đó gây hại cho nhân loại". Nhà khoa học máy tính Yoshua Bengio cũng nhận định "một chiếc bánh sandwich còn được quản lý chặt chẽ hơn cả AI".

Bảo Lâm (theo Guardian, Business Insider)