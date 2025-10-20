Công ty Trung Nam Cà Ná muốn đổi 170 ha đất làm khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi khoảng 170 ha đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sang đất công nghiệp để làm dự án Khu công nghiệp Cà Ná (giai đoạn 1).

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Cà Ná (giai đoạn 1) vừa có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trên ở xã Cà Ná.

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích 378 ha, nằm trong tổng thể quy hoạch Khu công nghiệp Cà Ná rộng hơn 827 ha. Tổng mức đầu tư hơn 3.875 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%, còn lại 85% là vốn huy động.

Khu công nghiệp Cà Ná nằm cạnh Cảng biển Cà Ná. Ảnh: Khải An

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án sẽ chuyển đổi khoảng 170 ha đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng (trong đó có đất rừng phòng hộ) sang đất công nghiệp.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận (cũ) xác nhận diện tích rừng trong khu vực là đất trống, cỏ dại mọc, không có rừng tự nhiên. Phần đất làm muối hiện do Công ty cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận (hơn 135 ha) và người dân quản lý, sản xuất (hơn 17 ha).

Quá trình thực hiện dự án sẽ thu hồi đất của 132 hộ dân với tổng diện tích gần 191 ha, chủ yếu là đất canh tác và nuôi trồng thủy sản; khu vực có khoảng 220 ngôi mộ thuộc nghĩa trang Yên Ngựa cũng sẽ được di dời. Chủ đầu tư cam kết phối hợp với địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đào tạo nghề cho người dân bị ảnh hưởng.

Dự án được đánh giá có yếu tố nhạy cảm môi trường do sử dụng đất rừng phòng hộ và có thể tác động đến nguồn nước suối Quán Thẻ trong quá trình thi công. Chủ đầu tư khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo chất lượng môi trường, nước thải, tiếng ồn và an toàn lao động khi triển khai.

Theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, khu công nghiệp Cà Ná là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ – logistics ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Nam Trung Bộ.

Năm 2022, UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Cà Ná. Đến tháng 6/2025, UBDN tỉnh Ninh Thuận (cũ) tiếp tục ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná.

Bùi Toàn