Công ty phát khẩu trang y tế đã hết hạn 4 tháng

Tôi được công ty phát cho một ít khẩu trang để sử dụng nhưng hộp đã phai màu.

Đại dịch Covid-19 đã đi qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch đã thống nhất chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, nên người dân cũng thở phào nhẹ nhõm, việc đeo khẩu trang y tế không phải là bắt buộc đối với mọi người dân.

Còn nhớ vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch bùng phát, nhà nhà, người người tranh nhau xếp hàng để được mua và tích trữ khẩu trang để dùng dần, dẫn đến tình trạng khan hiếm, đẩy giá lên cao và kéo theo hệ lụy người cần sử dụng thì không có, người có thì không sử dụng hết vì tâm lý chung là mạnh ai nấy mua, mạnh ai nấy tích trữ cho riêng mình.

Gần đây, tôi lại được công ty phát cho một ít khẩu trang để sử dụng. Vẫn mẫu mã và hình dáng ấy, tuy nhiên đợt này bao bì có vẻ đã phai màu hơn những lần trước, nên tôi nghi ngờ sản phẩm có vấn đề.

Qua đọc kỹ các thông tin thì được biết nhà sản xuất đã in đậm dòng chữ (Expiration Date: 3 Years From The Manufacturing Year/Month), có nghĩa là "Ngày hết hạn: 3 năm kể từ tháng/năm sản xuất". Đối chiếu lại thì lô khẩu trang này đã quá hạn gần bốn tháng, so với hạn được in trên bao bì sản phẩm.

Được biết việc sử dụng khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp khác là cần thiết. Song, nếu vô tình sử dụng phải những chiếc khẩu trang kém chất lượng thì vừa không có hiệu quả bảo vệ lại gây ra nhiều tác hại cho người sử dụng.

Bởi theo quy tiêu chuẩn của nhà sản xuất, để đảm bảo tính năng bảo vệ, khẩu trang y tế cần đáp ứng một số tiêu chuẩn về cấu tạo, bao gồm lớp ngoài cùng kháng giọt bắn; lớp trong có chức năng lọc bụi, vi khuẩn; lớp trong cùng mềm mại. Mỗi lớp sẽ được sử dụng một nguyên vật liệu riêng biệt và từng chất liệu sẽ có những quy định, quy chuẩn về thời hạn bảo quản.

Vậy nên tôi lấy làm tiếc, nếu sử dụng số khẩu trang đã hết hạn này thì sợ tăng nguy cơ nhiễm bệnh có các vi khuẩn, virus có thể đã tự xâm nhập vào khẩu trang từ lúc nào vì quá thời hạn bảo quản. Nếu không sử dụng mà vứt bỏ số khẩu trang được nhập khẩu này thì lại rất tiếc và rất lãng phí, chắc chắn lúc mua về sẽ không hề rẻ tiền.

Đây cũng là một vấn đề chung trong cộng đồng xã hội. Tuy Covid là đại dịch bất thường, khó lường, nhưng thường thì mỗi khi có một sự cố nào bị đứt gãy thì người dân sẽ tìm mọi cách để tích trữ, từ lương thực, thực phẩm, đồ tiêu dùng thiết yêu... dẫn đến tình trạng khan hiếm và quan trọng là không đáp ứng cho nhu cầu sử dụng cấp thiết tại thời điểm đang nguy hiểm.

Việc cất trữ quá nhiều còn tạo cho khan hiếm cho thị trường và người cần được sử dụng lại không có để sử dụng. Hậu quả vừa không có sử dụng vừa lãng phí vứt bỏ khi hết hạn.

Việc mỗi một cá nhân, gia đình, công ty mua và cất trữ riêng cho mình cũng không thể hiện tính cộng đồng và suy rộng ra sẽ gây lãng phí một nguồn của cải vật chất. Hy vọng trong tương lai, chúng ta không nên lặp lại tình trạng như vậy.

Duhacumi

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.